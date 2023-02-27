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Spor

Sergej Milinkovic-Savic'e Premier Lig'den 3 talip var

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Sergej Milinkovic-Savic için Arsenal, Newcastle United ve West Ham United devreye girdi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 22:00 - Güncelleme:
Sergej Milinkovic-Savic'e Premier Lig'den 3 talip var
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Serie A takımı Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic, İngiliz ekiplerini peşinden koşturuyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Arsenal, Newcastle United ve West Ham United, oyuncunun menajeri Mateja Kezman ile temasa geçti.

Premier Lig temsilcilerinin, Sırp orta saha oyuncusu için 40 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Savic'in Lazio ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

SERGEJ MİLİNKOVİC-SAVİC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sergej Milinkovic-Savic, bu sezon şu ana kadar Lazio formasıyla 30 resmi maçta forma giydi ve bunların 25'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2284 dakika süre alan, 28 yaşındaki Sırp orta saha, 6 gol ve 8 asistle skora etki etti.

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