Sergen Piçinciol, Bandırmaspor'da

Beyçimento Bandırmaspor, Sergen Piçinciol'u renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ara transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, 27 yaşındaki stoper Sergen Piçinciol ile 2,5 yıllığına anlaştı.

Daha önce Altay, Ayvalıkgücü Belediye, Bergama Belediye, Çanakkale Dardanel, Nazilli Belediye ve Giresunspor formasını giyen Piçinciol'un 195 maçta 15 gol attığı belirtildi.

SEGEN PİÇİNCİOL'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sergen Piçinciol, bu sezon Giresunspor formasıyla şu ana kadar 7 resmi maça çıktı, toplam 449 dakika sahada kaldı ve bu karşılaşmalarda skora etki edemedi.