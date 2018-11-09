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Sergen Yalçın Alanyaspor ile anlaştı

Süper Lig'de en son Konyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu.

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Son olarak Konyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile istenilen sonuçlar alınamadığı için 10 maçın ardından yollarını ayrılmıştı.

Bir süredir boşta olan Sergen Yalçın, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile anlaştı.

20 Haziran 2018 tarihinde Konyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın o tarihten beri takım çalıştırmıyordu.

Sergen Yalçın bu zamana kadar Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, ve Konyaspor takımlarını çalıştırmıştı.

(Hürriyet)

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