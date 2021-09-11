Sergen Yalçın: Alex Teixeira oynamak istedi

11 Eylül 2021 Cumartesi 19:31 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 19:31

Alex Teixeira'nın ilk 11'de olmasına karar verdiklerini belirten deneyimli hoca, "Alex Teixeira oynamak istedi. Birlikte karar verdik. Oyunun durumuna göre oyuncu hamleleri yapacağız. 7 maçlık zor bir periyot bizi bekliyor. Zaman zaman ligde farklı kadrolar olabilir. 6-7 oyuncu değiştirebiliriz." dedi.

İlk 11'deki tercihlerine değinen Sergen Yalçın, "Türk ve yabancılarla ilgili bazı kararlar vermek zorundayız. Türk oyuncularımız da var, onların arasında da tercih yapmak durumunda kalıyorum. Tercihler tartışılabilir." ifadelerini kullandı.