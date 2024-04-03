İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2024 Çarşamba / 25 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0845
  • EURO
    34,628
  • ALTIN
    2353.73
  • BIST100
    9040.87
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın: Antalyaspor'un hedeflerini korumaya devam ediyoruz
Spor

Sergen Yalçın: Antalyaspor'un hedeflerini korumaya devam ediyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduğunu belirterek, 'Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ediyoruz' dedi.

IHA3 Nisan 2024 Çarşamba 01:30 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: Antalyaspor'un hedeflerini korumaya devam ediyoruz
ABONE OL

Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, yaklaşık 20 günlük aranın ardından lige konsantre olmanın zor olduğunu belirtti. Oyuncuları lige döndürmenin kolay olmadığına değinen Yalçın, "Onun sıkıntısını yaşayacağımızı söylemiştik. Uzun bir aradan sonra tekrar oyuna konsantre olmak lige döndürmek oyuncuları kolay olmuyor. Bunun sıkıntısını yaşadık. Çok da oyuncularımızı konsantre edememişiz. Oyun olarak çok tatmin edici bir oyun oynadığımızı söylemek zor. Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik. Geldiğimizden beri takım çok iyi oyunlar oynuyor. Arada böyle oyunların minimuma düştüğü maçlar doğal olarak olacak. Uzun bir lig oynuyoruz. Her maç aynı performans gelmez. Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşler bekliyoruz. Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.