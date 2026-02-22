İSTANBUL 6°C / 4°C
22 Şubat 2026 Pazar
Spor

Sergen Yalçın: B planımız da var

Göztepe maçının zor geçeceğini söyleyen Sergen Yalçın, Bilal'in sakatlığı sonrası 4-2-3-1'e benzer farklı bir oyun planı deneyeceklerini açıkladı. Tecrübeli teknik adam ayrıca gerekirse ikinci yarıda B planına geçebileceklerini belirtti.

HABER MERKEZİ22 Şubat 2026 Pazar 19:34 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: B planımız da var
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı öncesi konuştu.

Siyah-beyazlı teknik adam, "Ligin en az gol yiyen takımı Göztepe, fizik gücü iyi, tehlikeli bir takım. Zor bir oyun olacak. Bilal'in sakatlanması bizi zora soktu. Oyunumuzun önemli bir parçası. Oyun anlayışımız farklılaştı. Farklı bir format çalıştık hafta içi. Bugün daha çok 4-2-3-1 gibi oynayacağız. İki tane ön liberomuz var. Bakalım, ufak bir plan yaptık oyunla ilgili, 2-3 gün ona çalıştık. Olmazsa B planımız da var, kafamızda hazır. Başlangıç için bunu uygun gördük." dedi.

Sergen Yalçın, "Biraz daha farklı, 4-2-3-1 gibi oynayacağız, kenar gibi değil, Olaitan merkez gibi oynayacak. Farklı bir format olacak. İşler umarım planladığımız gibi gider. 45'ten sonra farklı bir oyuna geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

