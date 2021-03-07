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Spor

Sergen Yalçın, Başakşehir maçında cezalı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK ile oynanan Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında gördüğü sarı kartla sınırı aştı ve bir sonraki hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

DHA07 Mart 2021 Pazar 00:45 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 00:45
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Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının 52'nci dakikasında sarı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın, cezalı duruma düştü. Tecrübeli adam gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü. Daha önce 3 sarı kartı bulunan Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının 52'nci dakikasında meydana gelen bir pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulununca sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam bu kartla birlikte, 4'üncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

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