İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0264
  • EURO
    52,8328
  • ALTIN
    6774.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor!
Spor

Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor!
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 0-0 biten Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK SAĞLIKLI BİR OYUN OLMADI"

"Maça kötü başladık, ilk yarıda birkaç net pozisyonu verdik. İkinci yarı pozisyon vermedik. Çok sağlıklı bir oyun olmadı. Takım ve bireysel performanslar beklediğimiz gibi olmadı. Sonlarda pozisyonlar bulduk atabilirdik ama bazen olmadı mı, olmuyor. Bunu atlatıp diğer maçlara bakacağız."

"BEŞİKTAŞ CAMİASI KABUL ETMİYOR"

"Bazen oyuncuların kötü oynama hakkı var. Ancak Beşiktaş camiası bunu kabul etmiyor! Büyük camiada bunu kabul ettiremezsiniz. Camiada soru işaretleri oluyor doğal olarak... Bu sene bilmiyorum ama oynanan oyunlar..."

"BU OYUN BİZİ TATMİN ETMEDİ"

"Bu oyun bizi tatmin etmedi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Daha tempolu ve agresif oynamamız gerekirdi ama bunu beceremedik. Oyunun tamamında sıkıntılar oldu."

TAKILIP KALMAMAK LAZIM"

"Oluyor böyle maçlar, takılıp kalmamak lazım. Yaşanan problemleri çözmek, neleri yanlış, neleri doğru yapıyoruz... Onların araştırmasını yapıyoruz birçok şeyi düzelmeye çalışıyoruz. İnişli çıkışlı performans sergiliyor takım... İnşallah bundan sonrası iyi olur."

ÖNERİLEN VİDEO

Akılalmaz olay! Önce konuştu, sonra çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.