Sergen Yalçın: Beşiktaş camiası olarak iyi yoldayız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklama yaptı. Sergen Yalçın, Gelecek için hayallerimiz var. İnşallah bu şekilde devam edersek, önümüz aydınlık gibi duruyor" dedi.

Yalçın; "Güzel bir maç oldu. Bu tür maçlar herkes için çok zor olacak, çünkü aşağıda yukarıda her takımın bir hedefi var. İyi başladık, 2-0'ı bulduk. İkinci yarıda bir penaltı vardı, zaten başka da kalemizde pozisyon olmadı. Yani 2-1, dışarıdan sıkıntılı geçti gibi görünüyor ama çok da sıkıntılı geçmedi. Pozisyon vermeden bitirdik maçı. Çok net pozisyonlarımız da vardı" dedi.

Açıklamalarını sürdüren tecrübeli teknik adam, "Galatasaray mağlubiyeti sonrası evde ikide iki yapmak moral oldu çocuklara. Milli ara var şimdi. Yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız. Her maçın canı ayrıdır. Öyle bir laf vardır. Hyeon-gyu Oh, tam bir takım oyuncusu. İnanılmaz mücadele ediyor, koşuyor. Sahada her şeyini veriyor" dedi.

Sergen Yalçın, "Orkun'un son bölümde pozisyonunu değiştirdik. Daha 6 gibiydi ilk bölümde, ikinci bölümde daha önde kullanıyoruz. Orkun'un onu yapabilecek yetenekleri var. Her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Farklı bir oyun oynuyor. Bu onun için de çok değerli. Önünde milli maçlar var. Orkun'un yaşı daha çok genç. Orkun, 30 gündür oruç tutuyor. 30 gündür oruç tutan tek futbolcumuz. Ona rağmen fizik durumu çok iyi. Üstüne koya koya gidecek. Takıma sahip çıkıyor. Türk futbolunun nasıl olduğunu daha iyi anladı. O da kendi oyununun gelişmesinde çok faydalı oldu. Beşiktaş camiası olarak iyi yoldayız. Gelecek için hayallerimiz var. İnşallah bu şekilde devam edersek, önümüz aydınlık gibi duruyor" ifadelerini kullandı.