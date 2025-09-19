Sergen Yalçın: Beşiktaş'ın hedefi her maçta kazanmaktır

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacakları maç öncesinde konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, rakibin gücüne vurgu yaparken takımın mevcut durumunu da değerlendirdi.

"RAKİP GÜÇLÜ, İYİ HAZIRLANDIK"

Yalçın, Göztepe karşısında zorlu bir mücadele beklediklerini dile getirerek, "Rakip iyi bir takım, güçlü bir takım. Geçen sene ve bu sene o gücünü gösteriyor. İç sahada seyirci baskısıyla iyi mücadele ediyorlar. İyi hazırlandık. Rakibe göre bir oyun düşündük. Eksiklerimiz var. Çarşamba günü de birçok oyuncu oynamayacak. Yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Bu periyot biraz sıkıntılı çünkü birlikte kalamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ HER MAÇTA GALİBİYET"

Takımın hedefinden sapmadığını söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, "Tabii ki kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ın hedefi her maçta kazanmaktır. Başka bir şey düşünmüyoruz" dedi.

"NECİP, ORTA SAHADA GÖREV YAPACAK"

Sakatlıktan dönen Gabriel Paulista'nın hazır olduğunu belirten Yalçın, kadro tercihleri hakkında da bilgi verdi:

"Paulista iyileşti. Takımın oynayan oyuncusu, hazır. Bugün onu kullanmak istedim. Necip konusunda tek savunmacımız orta sahamız var. Orada Necip'i kullandık. Birileri hücum yaparken birileri savunma yapmak zorunda. Kartal da var orada bir seçenek olarak. Bugün için böyle bir tercih kullandık. Umarım hayırlısı olur."