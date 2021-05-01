Sergen Yalçın: Biz bu aceleyi anlamadık

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:57 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:57

Erken oynamalarının yanlış olduğunu belirten başarılı teknik adam Sergen Yalçın, "Benden önce 10 tane takım oynadı. Hiçbirisi oynamıyor. Herkes pazar pazartesi oynuyor. Biz bu aceleyi anlamadık. Pazar pazartesi salı oynatın. Gelecek hafta içi maç yok. Bu acelenin sebebini düşündük bulamadık. Bu kadar arka arkaya oynamak ne kadar sağlıklı, ne kadar doğru bilmiyorum ama biz savaştan, kazanmaktan vazgeçmiyoruz" dedi.

Şampiyon olmayı arzuladıklarını da söyleyen Sergen Yalçın, "Futbol taraftarla güzel. Taraftarın olmadığı bir oyunun atmosferi, mücadele onlarla daha yukarı çıkıyor. Olsalardı daha farklı bir atmosfer olurdu. Bomboş stadyumda oynamak kolay değil. 1 seneden fazladır seyircisiz oynuyoruz. Seyirci olunca 'Ne oluyor' deyip garipseyeceğiz herhalde. Biz hedefi görmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yarışmacı olmak, sezonu görmek istiyoruz. Erken kopmak büyük takımlar için çok zor. Bugün İstanbul'da 2 büyük camiayla rekabet halindeyiz. Güzel bir şampiyonluk mücadelesi oluyor. Futbol adına 3 büyük camianın yarışta olması tüm taraftarların ilgisini çekiyor. Herkes oynadığı oyunla, mücadeleyle saygı da kazanıyor. Sonuçta 1 takım ipi göğüslüyor. Allah nasip ederse biz göğüslemek istiyoruz. Buraya kadar getirdik. Bundan sonrası oyuncuların performansına kalmış." ifadelerini kullandı.