19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Spor

Sergen Yalçın: Bize zaman lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı sonrası konuştu. Yalçın, 'Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım.' dedi.

19 Eylül 2025 Cuma 22:48
Sergen Yalçın: Bize zaman lazım
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı sonrası konuştu. İşte o sözler...

"ÇOK ZOR BİR OYUN VE SKOR"

"Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında."

"ÇALIŞTIĞIMIZ YERLERDEN GOL YEDİK"

"Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama yeni geldik. Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında."

"BİZE ZAMAN LAZIM"

"Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz."

