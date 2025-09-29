İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Sergen Yalçın: Bu hafta toparlandık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2025 Pazartesi 19:38
Sergen Yalçın: Bu hafta toparlandık
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"TAM TAKIM GİBİYİZ"

Son iki karşılaşmaya farklı kadrolarla çıktıklarını hatırlatan Yalçın, bu kez daha hazır bir takım olduklarını vurguladı:

"Oyuncularımız döndü, son iki maçı farklı kadrolarla oynamıştık. Bu hafta toparlandık. Tam takım gibiyiz, ufak eksiklerimiz var. Kalabalık bir kadroyuz. İç sahada fire vermek istemiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Ona göre hazırlandık. İnşallah iyi geçer bizim için."

STOPER TERCİHİ İÇİN AÇIKLAMA

Denemeler yaptıklarını dile getiren Yalçın, savunma hattındaki alternatiflere de değindi:

"O bölgede farklı oyuncuları deniyoruz. Doğru ikiliyi bulmaya çalışıyoruz. Paulista da Uduokhai de oynayabilir. Bugün için öyle bir tercihte bulundum. Bakalım göreceğiz."

