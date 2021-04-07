Sergen Yalçın: Bugün tepki vermemiz gerekiyor

07 Nisan 2021 Çarşamba 18:43 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 18:43

Ghezzal ve Cenk'in geri dönüşüne değinen teknik adam, "Hava güzel, saha da güzel. Rakibimiz güçlü, iyi bir maç olacak. Ghezzal döndü, Cenk de negatif çıktı, biraz eksikleri var ama Cenk gibi bir oyuncunun eksiği sorun yaratmaz diye düşünüyoruz. 60-70 dakika faydalanabiliriz. Son 2 haftada 5 puan kaybettik, bugün tepki vermemiz gerekiyor. Yavaş yavaş oyuncu grubu geri dönmeye başladı, bazı oyuncularımızın antrenman eksiği var. Ghezzal, Dorukhan, Mensah... Yavaş yavaş toparlanıyoruz, herhalde son periyoda full kadro geliriz." dedi.

"BİRÇOK MAÇTA OĞUZHAN'I DA KULLANDIK"



Oğuzhan Özyakup tercihine değinen Sergen Yalçın, "En zor maçlarda Oğuzhan'ı kullandık. Kupa yarı finali, Galatasaray derbisi. O bölgede oynayabilecek 3 oyuncumuz var. Hangisinden verim alacaksak onu kullanıyoruz. Birçok maçta Oğuzhan'ı da kullandık, o bölgede oynayan 3 oyuncumuz var, hangisi verim verecekse onu kullanıyoruz. İnşallah Oğuzhan iyi bir performans sergiler ve üretkenlik yaratır." ifadelerini kullandı.