İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın: Çok ciddi şanssızlıklar yaşadık
Spor

Sergen Yalçın: Çok ciddi şanssızlıklar yaşadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçı öncesi yaptığı açıklamada, son haftalarda takımın mücadele gücünden memnun olduğunu ancak bireysel hatalar ve şanssızlıkların kendilerini zorladığını söyledi.

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: Çok ciddi şanssızlıklar yaşadık
ABONE OL

Süper Lig'de Beşiktaş, Rizespor'un konuğu olurken mücadele öncesi siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Fiziksel anlamda ve oyun kalitesi anlamında son haftalarda oyuncular bayağı mücadele ediyorlar ama ilk yarının totaline baktığımızda çok ciddi şanssızlıklar yaşadık, bireysel hatalar özellikle gündeme damgasını vurdu bizde. Bu bizi sıkıntıya sokuyor. Bugün iç sahada oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. İyi hazırlandık. Ofansif hattımızda sıkıntılar var. Oyuncularımız Afrika Kupası'nda ve sakat olan oyuncularımız var. Onun haricinde oyuncu grubumuz tam. Ön alan oyunu oynamaya çalışacağız. Baskı altına almaya çalışacağız rakibi. Umarım başarılı olur çocuklar ve iyi bir oyun olur" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.