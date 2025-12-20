Sergen Yalçın: Çok ciddi şanssızlıklar yaşadık

Süper Lig'de Beşiktaş, Rizespor'un konuğu olurken mücadele öncesi siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Fiziksel anlamda ve oyun kalitesi anlamında son haftalarda oyuncular bayağı mücadele ediyorlar ama ilk yarının totaline baktığımızda çok ciddi şanssızlıklar yaşadık, bireysel hatalar özellikle gündeme damgasını vurdu bizde. Bu bizi sıkıntıya sokuyor. Bugün iç sahada oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. İyi hazırlandık. Ofansif hattımızda sıkıntılar var. Oyuncularımız Afrika Kupası'nda ve sakat olan oyuncularımız var. Onun haricinde oyuncu grubumuz tam. Ön alan oyunu oynamaya çalışacağız. Baskı altına almaya çalışacağız rakibi. Umarım başarılı olur çocuklar ve iyi bir oyun olur" ifadelerini kullandı.