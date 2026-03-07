İSTANBUL 10°C / 4°C
Spor

Sergen Yalçın derbi öncesi konuştu! ''İnşallah biz mutlu ayrılırız''

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi konuştu. Derbinin zor olacağını belirten Yalçın, 'İnşallah biz mutlu ayrılırız.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Mart 2026 Cumartesi 19:37
Sergen Yalçın derbi öncesi konuştu! ''İnşallah biz mutlu ayrılırız''
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BİZ MUTLU AYRILIRIZ"

Maçla ilgili konuşan Sergen Yalçın "Zor bir derbi. Galatasaray lider, epeyi fark var. Biz son dönemde iyi bir grafik yakaladık. Oyuncu ve takım performansları yukarı çıktı. Bu grafiği devam ettirmek istiyoruz. Bugün belirleyici olacak şey takımın mental ve fiziksel durumu, birebir eşleşmeler. Umarım güzel ve seyir zevki, mücadele gücü yüksek bir müsabaka olur. İnşallah biz mutlu ayrılırız." dedi.

"MORAL MOTİVASYONUMUZ İYİ"

Sergen Yalçın ayrıca "Takımımızın durumu gayet iyi. Bilal ve Emirhan eksik, ikisi de önemli oyuncular. Onları bekliyoruz. Moral motivasyonumuz iyi, konsantreyiz. Bu maçın önemini, değerini biliyoruz. Derbileri oynamak da kazanmak da zordur. Mutluluğu çok daha fazladır. Bakalım, umarım güzel bir gece olur." ifadelerini kullandı.

