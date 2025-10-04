İSTANBUL 22°C / 14°C
4 Ekim 2025 Cumartesi
  • Sergen Yalçın derbi sonrası konuştu: 2 puan kaybeden taraf bizdik
Spor

Sergen Yalçın derbi sonrası konuştu: 2 puan kaybeden taraf bizdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, '1-1'den sonra Rafa'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük.' dedi.

4 Ekim 2025 Cumartesi 23:02
Sergen Yalçın derbi sonrası konuştu: 2 puan kaybeden taraf bizdik
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli."

"YEDİĞİMİZ GOL PSİKOLOJİMİZİ DÜŞÜRDÜ"

"Oyun planı başta sağlıklı durdu. Çok iyi planladık Galatasaray'ın neler yapabileceğini. Çok doğru oyun oynadık. Erken golü bulduk. Golü bulduk. Kırmızı kartla oyun kolaylar gibi oldu. 11'e 10'da oyuncularıma bazı şeyleri anlattım, topun bizde kalması gerektiğini söyledim. 10 kişi takımdan baskı yedik. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. 4-5 pozisyon verdik. 2 puan kaybettik. Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı.

"TEK BİR YANLIŞA CEZA AĞIR KESİLDİ"

"1-1'den sonra Rafa'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı. Birçok şeyi doğru yaptık aslında ama tek bir yanlışa ceza ağır kesildi. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Oyuncularımız belirli dakikalarda iyi mücadele ettiler. Bazen bizdeydi oyun, bazen onlardaydı. İyi bir derbi oldu."

"ÇÖZEMEZSEN SIKINTI BAŞLAR"

"Böyle bir oyun planımız yok aslında ama eskiden bazı alışkanlık var. Alışkanlıkları gidermek kolay olmuyor. Geriye yaslanma niyetimiz yoktu. Böyle şeyler konuşmadık, düşünmedik. Bunlar oyun içinde otomatik gelişiyor. Kenardan her şeye müdahale edemiyoruz. Oyuncuların bazı şeyleri içeride çözmesi lazım. Çözemezsen sıkıntı başlar. Gidereceğiz gelecekte. Antrenmanlarda gidereceğiz. Takımın performansından, plana uymasından, isteğinden memnunum."

