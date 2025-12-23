İSTANBUL 12°C / 7°C
23 Aralık 2025 Salı
  • Sergen Yalçın, derbiye 5 değişiklikle çıktı
Spor

Sergen Yalçın, derbiye 5 değişiklikle çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye konuk oldukları Türkiye Kupası C Grubu maçına Süper Lig'de son oynadıkları Çaykur Rizespor mücadelesinin 11'inden 5 değişiklik yaparak çıktı.

23 Aralık 2025 Salı 20:40
Sergen Yalçın, derbiye 5 değişiklikle çıktı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 17. haftasında Dolmabahçe'de 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasının 11'inden 5 değişiklik yaparak Kadıköy'de sahaya çıktı.

Tecrübeli teknik adam, savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e şans verirken, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise Salih Uçan ile Devrim Şahin forma giydi.

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe maçı 11'i şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu - Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek - Salih Uçan, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Devrim Şahin - Tammy Abraham."

3 OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu ise ilk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. Kartal'da; Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin ilk defa sarı-lacivertlilere karşı top koşturdu.

Yedek kulübesinde bulunan Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz ve Taylan Bulut da ilerleyen dakikalarda görev alması durumunda sarı-lacivertli takıma karşı siftah yapacak.

RAFA SİLVA KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Rafa Silva, Fenerbahçe karşılaşmasının geniş kadrosunda yer almadı. Rafa, tam 5 hafta aranın ardından ligdeki Çaykur Rizespor mücadelesinde kadroya girmesine rağmen formayı sırtına geçirememişti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, fiziksel olarak hazır durumda bulunmadığını belirttiği Portekizli oyuncuya Fenerbahçe mücadelesinde şans tanımadı.

