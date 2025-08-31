İSTANBUL 35°C / 22°C
Sergen Yalçın: Eksik bölgeleri dolduracağız

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a geri dönen Sergen Yalçın, "Burada olmak çok güzel. Her şey çok ani oldu, çok ani..." dedi.

İşlerin hızlı olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Ertesi gün antrenman, 2 gün içinde maç. Yoğun bir tempo. Hemen başladık, antrenman maç... Hazırlanma, alışma fırsatı olmadı. Hızlı oldu. Ancak bizim iş böyle. Bazen hızlı oluyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferdeki eksikler hakkında konuşan Yalçın, "Milli ara bizim için çok iyi olacak. Biz oyuncuları, takımı tanıyacağız, çalışma imkanı bulacağız. İyi bir hazırlık yapacağız. Sakat, eksik oyuncular var. Eksik bölgeler var. Milli arada hepsini dolduracağız." dedi.

Son olarak Sergen Yalçın, "Değişik bir format düşündük. Bakalım nasıl olacak, biz de bilmiyoruz. Takım ve oyunla ilgili bir şey söylemem zor. Bizim için de sürpriz olacak. Oyuncu kalitemiz iyi, karakterli oyuncularımız var. Henüz sezon yeni başlıyor. Biz de tam o sürece denk geldik. Nasıl başlarsan öyle gider derler." sözlerini sarf etti.

