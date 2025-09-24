İSTANBUL 26°C / 18°C
Sergen Yalçın: Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, takımın eksiklerini gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

24 Eylül 2025 Çarşamba 19:45
Sergen Yalçın: Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesinde takımının durumuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"EKSİKLER NORMAL, OYNAYACAK OYUNCULARIMIZ VAR"

Yalçın, her iki takımda da eksikler bulunduğunu hatırlatarak, "Rakip de eksik, biz de eksiğiz. Daha önce oynanması gereken bir maç. Neden ertelendiğini de anlamadım. Ertelenecek bir maç değildi ama öyle karar verilmiş. Eksikler her zaman oluyor futbolda, normal şeyler. Oynayacak oyuncularımız var" dedi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Takımının hazırlık sürecine değinen Yalçın, "Kazanmak istiyoruz. Ona göre hazırlandık. Oyuncularımızı konsantre gördüm. Oyun oynamaya çalışacağız. İnşallah bizim için iyi bir oyun olur. Çalışıyoruz, eksiklerimiz var, onları gidermeye çalışıyoruz. Bu periyot bizim için biraz sıkıntılı olabilir. Oyuncuların birlikte oynaması gerekiyor, onu henüz sağlayamıyoruz. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

DEVRİM ŞAHİN

Orta sahadaki oyuncu eksikliğine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, "O bölgede oyuncumuz yok. Rashica da, Ndidi de sakatlıktan çıktı. O yüzden kullanmak zorundayız. Devrim bizimle antrenman yapan genç bir oyuncu. Oyuncunun genci, yaşlısı yok. Umarım onun için de iyi bir hikayenin başlangıcı olur" sözleriyle gençlere şans vereceklerini açıkladı.

