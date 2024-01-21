İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2024 Pazar / 11 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın: En azından kazanamıyorsak kaybetmemek sevindirici
Spor

Sergen Yalçın: En azından kazanamıyorsak kaybetmemek sevindirici

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Maçın büyük bir bölümünde oyun kontrolümüzdeydi. Oyunun başında da pozisyonlarımız vardı. En azından kazanamıyorsak kaybetmemek bizim için sevindirici' dedi.

IHA21 Ocak 2024 Pazar 20:05 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: En azından kazanamıyorsak kaybetmemek sevindirici
ABONE OL

Antalyaspor, Trendyol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Baktığımız zaman maçın büyük bir bölümü oyun kontrolümüzdeydi. Oyunun başında da pozisyonlarımız vardı. Öne de geçebilirdik ama bu tür müsabakalarda deplasmanda gol yedikten sonra oyunu çevirmek gerçekten kolay değil. Konyaspor ligdeki pozisyonda çok sağlıklı bir yerde değil. Onlar da çok mücadele ediyor. Kazanmak için doğal olarak mücadele ediyorlar. Ama 3 maçtır geriye düşüyoruz oyunlarda. Ondan sonra çevirmek için çok çaba sarf ediyor çocuklar. Bence bizim adımıza en sevindirici taraf bu. Bu tür deplasmanlar ikinci yarı çok daha zor olacak. Çünkü herkes kazanmak istiyor doğal olarak. O yüzden en azından kazanamıyorsak kaybetmemek bizim için sevindirici. Teknik ekip olarak Konyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah bizim için de bundan sonrası iyi olur" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.