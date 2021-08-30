30 Ağustos 2021 Pazartesi 22:58 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 22:58

Geçen sezonu 2 kupayla kapatan yeni sezona ise ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, TRT Spor'a konuşuyor.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ÇOCUKLUĞUMDA FUTBOLCU OLMAK AKLIMDA YOKTU

Küçüklüğümde futbolcu olmayı hiç düşünmüyordum. Arkadaş ortamında eğlencesine oynuyorduk. 16-17'sinden sonra olacağız galiba dedim. Aklımda yoktu öncesinde futbolcu olmak. Hiç düşünmedim. Bir gün evde oturuyoruz. İlkokul 5'e gidiyorum ben daha. Babam Beşiktaş'ın seçmeleri var, gitsene dedi. Ne yapacağım baba dedim ama gittim. Sonra bir anda gelişti her şey. Çocukluğumuz Sarıyer'de Rıdvan Dilmen seyrederek geçti. Kilyos'ta oturuyorduk biz. Kilyos'tan Sarıyer'e sürekli Rıdvan Dilmen için giderdik.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASINDA EYVAH DEMEDİM

Ben hiç eyvah demem. Kurada da eyvah demedim, hiç eyvah demem. Maç oynayacağız sonuçta. Oynanmamış maç sonuçta. Futbolculuk çok kolay. Sadece kendinden sorumlusun. Ancak teknik direktörlük daha farklı, bir sürü insanı yönetmen gerekiyor.

HİÇBİR OYUNCUYLA PROBLEM YAŞAMADIM

Çalıştığım hiçbir kulüpte oyuncularla bir problemim olmadı. İletişime açık bir insanım. Oyuncu problemi çözmek istiyorsa benimle çözer. Oğuzhan geldi. 'Hocam ben niye oynamıyorum?' dedi. Ben de niye oynamadığını anlattım. Oğuzhan Özyakup iyi oyuncu ancak devamlılığı yok.

MAÇ BAŞLADIĞINDA OYUNCU HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEZ

Maç başladığı zaman oyuncu ne ağırlığı, ne formayı, ne bantı anlar. Maç başladığı anda oyuncu maçı oynar. Prim olmuş, ailenden biri vefat etmiş. Oyuncu bunları düşünmez, sadece oyunu düşünür. Ancak biz oynarken düşünüyorduk. Maçı erken bitiriyorduk, 50-60'ta.

İMZA TÖRENİ...

Vodafone Park'taki imza töreni planda yoktu, tamamen tesadüf oldu. 'Ne gerek var, az kişi olacak, rezil olacağız' dedim. Tribünleri görünce şok oldum. Stadı öyle kalabalık görünce 'Biz yandık.' dedim.

GEÇEN SENE AVRUPA'DAN ELENDİĞİMİZE SEVİNDİK, ÜZÜLMEDİK

Biz geçen sene Avrupa'dan elendiğimize sevindik, üzülmedik. Biz maç trafiğini o dönem kaldıracak seviyede değildik. Biz milli maç arasında hazırlık kampı yaptık. Ardından sezon başlangıcı gibi yaptık, milli aranın ardından.

AVRUPA PLANIM VAR

Şahsi hedefim her sene şampiyon olmak. Kariyer planlarım arasında Avrupa'da çalışmak da var. Gelen teklifler oldu ama Beşiktaş'tan ayrılacaksam hatırı sayılır bir takıma giderim. İspanya'ya gitmek isterim. İtalya'da daha çok taktiğe, fiziğe dayalı defansif bir oyun var. İspanya'da daha çok oynamak isteyen bir futbol var. Ancak bu işin zirvesi Premier Lig. Hangi antrenör istemez ki Premier Lig'i?

GHEZZAL TRANSFERİ TESADÜFTÜ

Ghezzal tesadüf transferdir. Benim bir menajer arkadaşım var. 'Hocam bir oyuncu var, seyreder misin' dedi. 2 gün var transferin bitmesine. Telefondan seyrediyorum. 'Sen bu oyuncuyu nereden buldun' dedim. Topu alışverişine baktım, sadece o kadar. Hemen getir dedim"

STOPERE MONTERO'YU BONSERVİSİ İLE ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Oyunculara tavrımız çok net. Sonuçta hepsi profesyonel oyuncu. Hepsinin işi koşmak. 6 futbolcunun kulübede oturması doğru mu? Önce bunu sormak lazım. Kaleci Utku, Karagümrük'e gidiyor gibi... Stopere Montero'yu bonservisi ile almayı düşünüyoruz. Bir yabancı orta saha transferi yapmak istiyoruz.

GEDSON FERNANDES SÖZLERİ

Ben artık 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım artık. Gedson Fernandes'i de bu yüzden istedim. Artık Avrupa'da tek taraflı oynayan futbolcuyu kimse istemiyor.

RIDVAN YILMAZ AÇIKLAMASI

Rıdvan'ı kiralamayacağız. Bu haberlerin nereden çıktığını ben anlamadım. Ersin ve Rıdvan, Beşiktaş'ın geleceği. Rıdvan Yılmaz konusu canımı sıktı. Rıdvan'ı kiralıyor musunuz diyorlar. Ya kardeşim kim söyledi? O nereden çıktı? Rıdvan, Ersin Beşiktaş'ın geleceği hep. Umut Meraş'ı aldık. O bölgede Rıdvan var diyorlar. Siz biliyorsunuz ben bilmiyorum yani öyle mi?

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Yabancı kuralı kararını kim aldı önce onu açıklasınlar, ben kararı alanı merak ediyorum. Yardımcı hakem bize 3 yerli olması lazım dedi. 'Kardeşim 8 yabancı maksimum dediniz. Yerlinin biri atıldı 2 kaldı' dedik. Orda bir karmaşa oldu, ben de 'lanet olsun çağırın Necip'i girsin' dedim.

ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI

Rakiplerimiz iyi başladı. Fenerbahçe iyi başladı. İyi bir antrenör aldılar. Galatasaray'da zaten Fatih hoca var. Konuşmaya gerek yok. Trabzonspor ise bence en hazır takım olarak görünüyor.

ADEM LJAJIC KARARI

Adem Ljajic'ten tamamen ümidimizi kestiğimiz için kadro dışı bıraktık. Ben, Adem ile en az 8 kere toplantı yapmışımdır. Çok şans verdim. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi.

3 YILLIK TEKLİF KABUL ETMEM

Üç yıllık teklif gelse kabul etmem. Ben bir yıllık anlaşma yapıyorum. Üç sene kontrat yaparsam oraya tazminatı koyarım, sonra da o tazminatı senden alırım. Kulübü böyle bir şeyin altına sokmak istemiyorum.

OYUNCULARIMIZA TEKLİFLER VAR

Ersin'e ve Larin'e yurt dışından teklif geldi. Rıdvan'a Almanya'dan bir teklif geldi. Yakın zamanda Güven'e Championship'ten bir teklif geldi.

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETİMİ

Cüneyt Çakır iyi bir hakem ama küçük ayrıntıları kovalıyor. Salih'in ilk sarı kartını verme, ikinciye direkt kırmızı kart ver. Salih'in ilk hareketinin oyuncuyla ilgisi yok.

"VAR" ELEŞTİRİSİ

Bu VAR, neden var? Geçen hafta Kenan'ın, bu hafta Vida'nın pozisyonu... "Bilmeden bastı" diyorlar. Bilmeden adama yumruk at, bilmeden yaptım de geç o zaman.