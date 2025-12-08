Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçına tek değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile ligde oynanan son maça göre tek değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele başlangıcında siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo, David Jurasek ve Devrim Şahin yer aldı.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kazandığı mücadeleye göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın 53 yaşındaki teknik direktörü Sergen Yalçın, sol bekte David Jurasek'in yerine sakatlığını atlatan Rıdvan Yılmaz'a formayı teslim etti.

Tecrübeli teknik adam, El Bilal Toure'yi ise santrfor bölgesinde görevlendirdi.