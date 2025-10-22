Sergen Yalçın: Hafta sonunu telafi etmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in erteleme haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇLAR BİZİ ÇOK ZORLUYOR"

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından telafi etmek istediklerini belirterek, "Hafta sonu beklemediğimiz bir sonuç aldık. Kimsenin beklemediği bir sonuçtu. Futbol zor bir oyun ve her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Performanslar, mücadele, istenen oyun olmadığında diğer taraf oyunu oynuyor. Bugün de erteleme maçı, bayağı bir eksiğimiz var. Bu maçlar bizi çok zorluyor. Hazır olmayan, sakatlıktan çıkan oyuncular var. Hafta sonunu telafi etmek istiyoruz bugün. Zor bir deplasman, zor bir oyun olacak diye düşünüyorum, izleyip göreceğiz hep birlikte." ifadelerini kullandı.

KADRO TERCİHİ İÇİN AÇIKLAMA

Kadro tercihi hakkında da konuşan Yalçın, rotasyona gittiğini vurguladı:

"Çok sürpriz olarak görmüyorum. Ersin de bizim kalecimiz, Taylan da bizim oyuncumuz. 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Performans alamadığımız bölgelerdeki oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bütün oyunculardan faydalanmak istiyoruz. Bu oyun bir performans oyunu ve oyuncuların performans vermesi gerekiyor. Performans veremeyince, bekleyen oyuncularla devam ediyoruz. Bölgelere göre oyuncu arıyoruz biraz da. Umarım bugün iyi olur."