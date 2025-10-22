İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9763
  • EURO
    48,8116
  • ALTIN
    5467.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın: Hafta sonunu telafi etmek istiyoruz
Spor

Sergen Yalçın: Hafta sonunu telafi etmek istiyoruz

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Konyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada hafta sonunda aldıkları mağlubiyeti telafi etmek istediklerini dile getirdi.

Haber Merkezi22 Ekim 2025 Çarşamba 19:49 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: Hafta sonunu telafi etmek istiyoruz
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in erteleme haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇLAR BİZİ ÇOK ZORLUYOR"

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin ardından telafi etmek istediklerini belirterek, "Hafta sonu beklemediğimiz bir sonuç aldık. Kimsenin beklemediği bir sonuçtu. Futbol zor bir oyun ve her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Performanslar, mücadele, istenen oyun olmadığında diğer taraf oyunu oynuyor. Bugün de erteleme maçı, bayağı bir eksiğimiz var. Bu maçlar bizi çok zorluyor. Hazır olmayan, sakatlıktan çıkan oyuncular var. Hafta sonunu telafi etmek istiyoruz bugün. Zor bir deplasman, zor bir oyun olacak diye düşünüyorum, izleyip göreceğiz hep birlikte." ifadelerini kullandı.

KADRO TERCİHİ İÇİN AÇIKLAMA

Kadro tercihi hakkında da konuşan Yalçın, rotasyona gittiğini vurguladı:

"Çok sürpriz olarak görmüyorum. Ersin de bizim kalecimiz, Taylan da bizim oyuncumuz. 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Performans alamadığımız bölgelerdeki oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bütün oyunculardan faydalanmak istiyoruz. Bu oyun bir performans oyunu ve oyuncuların performans vermesi gerekiyor. Performans veremeyince, bekleyen oyuncularla devam ediyoruz. Bölgelere göre oyuncu arıyoruz biraz da. Umarım bugün iyi olur."

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.