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Spor

Sergen Yalçın hakem kararlarına veryansın etti! ''Ligin dengesini bozuyorlar''

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstanbulspor ile berabere biten maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi. Deneyimli teknik adam alınan kararlar için 'Tecrübesiz hakemler maalesef ligin dengesini çok bozuyorlar. İnanılmaz kötü bir maç yönetti.' dedi. İşte detaylar...

17 Şubat 2024 Cumartesi 17:15 - Güncelleme:
Sergen Yalçın hakem kararlarına veryansın etti! ''Ligin dengesini bozuyorlar''
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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstanbulspor maçının ardından açıklama yaptı.

HAKEM İÇİN TEPKİ!

Son dakikadaki penaltı pozisyonu için konuşan Sergen Yalçın, "Bahane üretmek gibi olmasın ama son dakikadaki pozisyon dördüncü hakemin önünde oldu. Tacın bizim olması lazım. İlk yarıda da bir tane kornere vurdu rakip oyuncu, bomboş topa aut verdi hakem. Sonra "Biz hata yaptık" dedi. Böyle hata olur mu? Son taç pozisyonu bizim taç, rakibe verdi. Peşine penaltı oldu, gol yedik. Çok söyleyecek bir şey hakemlerle ilgili. Hakemlerin durumu zaten ortada. Maalesef Türk futbolunun hali çok sağlıklı değil özellikle hakemler açısından. Geçen hafta Samsun'da attığımız gol, biz inceledik, yüzde yüz bizim attığımız gol. Onların golü ofsayt, yüzde yüz görünen bu ama bizimki ofsayt rakibin gol çıkıyor. Bu çizgiler nasıl çekiliyor, ne oluyor, ne bitiyor çok konuşuluyor. Herkesin çok şikayeti var. Şikayet gibi olmasın ama çok ciddi sıkıntı olduğu kesin. Hakem arkadaşlarla ilgili zaten orası hiç tartışılacak bir boyut değil" dedi.

İkinci yarıdaki oyunlarıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "İkinci yarı, oyun çok açınacak bir oyun değil. Felaket, facia bir oyun. İnanılmaz kötü bir oyun. Hamleler yapıyoruz ama hamlelerimiz katkı vermiyor. Söylenecek bir şey, bugün itibariyle kısmet böyleymiş. Bu tür aksilikler oluyor. Kesinlikle 3 puan yazdığımız bir maçtı, 1 puanla dönmek çok sağlıklı olmadı bizim açımızdan" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY MAÇI

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı için konuşan Sergen Yalçın, "Çok zor bir maç. Hedefe oynayan bir takım, zor bir müsabaka. Hazırlanacağız, bakacağız. Çok kolay olacağını sanmıyorum hele bugün ikinci yarıdaki oyunu baz alırsak, gerçekten zor biraz." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI

Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kesinlikle kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını ifade eden Yalçın, "Kağıt üzerinde üç puan yazdığımız bir maçtı. Ancak tabii maçlar sahada oynanıyor, kağıt üzerinde olmuyor. Oyunun ilk yarısında çok iyi bir oyun. 2-0 önde olduğumuz bir müsabaka ve çok pozisyon kaçırdığımız bir maç. Oyun ikinci yarısı da tam tersi. 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim adımıza üzücüydü." diye konuştu.

Yalçın, maçtaki hakem yönetimini de eleştirerek, "Maalesef hakem arkadaşlarımızın bir yönetimi çok sağlıklı değil. Hiç memnun değiliz. Geçen hafta da aynısını yaşadık Samsun'da. Bu hafta da aynısını yaşadık. Ülke futbolunun sorunu belki ama biz de kendi üzerimize düşen payımızı hakem arkadaşlardan bu hafta aldık." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbulspor cephesinden hakem yönetimiyle ilgili şikayet gelmesine anlam veremediğini dile getiren Yalçın, "Onlar adına gayet güzel maç yönetti bence. Onun çok şikayet edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Son dakikadaki tacı bize verse zaten maç bitiyor. Biz üç puanı kurtaracağız buradan. Ama dediğim gibi bu tecrübesiz hakemler maalesef ligin dengesini çok bozuyorlar. Oyunları çok bozuyorlar. İnanılmaz kötü bir maç yönetti." açıklamasını yaptı.

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