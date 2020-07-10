10 Temmuz 2020 Cuma 00:00 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 00:00

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, hakem Ali Şansalan'ın Kasımpaşalı futbolcuların attığı tekme, tokatları es geçtiğini dile getirdi.

Hakem yönetimlerinden dolayı Beşiktaş'ın kendi sahasında rakip gibi oynadığını dile getiren Yalçın, "Göreve başladığımdan beri hakemlerle ilgili konuşmadım. Ancak geçen hafta ve bu haftaki hakem yönetimlerinden memnun değiliz. Kendi sahamızda rakip gibi oynuyoruz. Rakip forvetlerin sürekli bizim savunmalara dirsek atmasına gerek yok" dedi.

Beşiktaş'ın seyircili oynamaya başladığı zaman hakemlerin büyük sıkıntı yaşayabileceğini dile getiren Yalçın, "

Rakipler tekme atıyor, vuruyor ama kart yok. Ali Şansalan'ı beğenirim ama ona tavsiyem, biraz daha maç izlesin. Burada seyirci yokken, bir takım böyle ezdirilmez. Yarın buraya seyirci geldiğinde hakemler büyük sıkıntılar yaşar" şeklinde konuştu.