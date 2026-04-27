  • Sergen Yalçın: Her maçı kazanmak istiyoruz
Spor

Sergen Yalçın, ligde son haftalara girilirken her maçı kazanmak istediklerini vurguladı. Deneyimli teknik adam, Türkiye Kupası'nı öncelik olarak gördüklerini belirtirken taraftara da daha pozitif destek çağrısı yaptı.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 19:33 - Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Maç öncesinde Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın "İç saha maçı oynayacağız. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Ligin son bölümü geldi artık. Sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası, ona çok değer veriyoruz. Bugün de önemli bir maç oynayacağız. Kazanmak istiyoruz, her maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam "Ülke futbolunda büyük camiada 100 maça çıkmak başarı bence. Çok önemli. İşler kötü gittiğinde ağır eleştiriler oluyor. Bence daha pozitif olunmalı. Herkesi pozitif olmaya davet ediyorum. Sürekli negatif olarak bir yere varamayız. Taraftarımız daha pozitif bakmalı. Yeni bir yapılanma dedik. Kadroyla ilgili ciddi değişiklikler planlıyoruz. Yapacak çok işimiz var." dedi.

