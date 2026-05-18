İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5842
  • EURO
    52,9999
  • ALTIN
    6645.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın için karar haftası! Siyah-beyazlılarda kritik toplantı...
Spor

Sergen Yalçın için karar haftası! Siyah-beyazlılarda kritik toplantı...

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi teknik direktör belirsizliği sürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Sergen Yalçın ile devam edilip edilmeyeceğine dair bu hafta içerisinde son kararını vermesi bekleniyor. Başkan Serdal Adalı'nın deneyimli teknik adamla kritik bir görüşme gerçekleştireceği ve toplantının ardından yol haritasının netleşeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

AKŞAM18 Mayıs 2026 Pazartesi 08:53 - Güncelleme:
Sergen Yalçın için karar haftası! Siyah-beyazlılarda kritik toplantı...
ABONE OL

Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda hayal kırıklığıyla sezonu bitiren Beşiktaş, gelecek adına kritik bir sürece girdi. Siyah-Beyazlı camianın merakla beklediği "Yeni sezonda teknik direktör Sergen Yalçın'la devam edilip edilmeyeceği" sorusunun yanıtı bu hafta içerisinde belli olacak. Bu hususta yönetim kurulu ciddi fikir ayrılığına düşmüş durumda... Son yapılan toplantıda Murat Kılıç önderliğindeki bir grup, deneyimli hocayla kalma fikrini net olarak ortaya koydu...

TOPLANTIDA GÖRÜŞ BİLDİRMEDİ

Söz konusu oturumda Sergen Yalçın'la yolları ayırmak gerektiğini dile getiren yöneticiler de oldu. Başkan Serdal Adalı ise bu konuda herhangi bir görüş bildirmedi. Başkan Adalı'nın bugün başarılı çalıştırıcı ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak kritik zirve sonrası Adalı, yeni sezona dair son kararını açıklayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, son oynanan Ç.Rizespor maçı ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta kalmayı arzuladığını ifade etmişti.

GÜNEŞ, PALUT, ŞAHİN VE RAZVAN

Sergen Yalçın ile yolların ayrılması durumunda ise teknik direktör adayları belirlenmiş durumda... Siyah-Beyazlı camianın kulislerinde gündeme gelen ilk isim ise Şenol Güneş... Yönetimden bazı idareciler, Güneş seçeneğini son yönetim kurulu toplantısında masaya getirdi. Gündemdeki diğer teknik adamlar ise Konyaspor'dan İlhan Palut ve Başakşehir'den Nuri Şahin... Yabancı adaylar arasında ise Razvan Lucescu ön plana çıkmış durumda....

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.