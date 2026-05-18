Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda hayal kırıklığıyla sezonu bitiren Beşiktaş, gelecek adına kritik bir sürece girdi. Siyah-Beyazlı camianın merakla beklediği "Yeni sezonda teknik direktör Sergen Yalçın'la devam edilip edilmeyeceği" sorusunun yanıtı bu hafta içerisinde belli olacak. Bu hususta yönetim kurulu ciddi fikir ayrılığına düşmüş durumda... Son yapılan toplantıda Murat Kılıç önderliğindeki bir grup, deneyimli hocayla kalma fikrini net olarak ortaya koydu...

TOPLANTIDA GÖRÜŞ BİLDİRMEDİ

Söz konusu oturumda Sergen Yalçın'la yolları ayırmak gerektiğini dile getiren yöneticiler de oldu. Başkan Serdal Adalı ise bu konuda herhangi bir görüş bildirmedi. Başkan Adalı'nın bugün başarılı çalıştırıcı ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yapılacak kritik zirve sonrası Adalı, yeni sezona dair son kararını açıklayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, son oynanan Ç.Rizespor maçı ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta kalmayı arzuladığını ifade etmişti.

GÜNEŞ, PALUT, ŞAHİN VE RAZVAN

Sergen Yalçın ile yolların ayrılması durumunda ise teknik direktör adayları belirlenmiş durumda... Siyah-Beyazlı camianın kulislerinde gündeme gelen ilk isim ise Şenol Güneş... Yönetimden bazı idareciler, Güneş seçeneğini son yönetim kurulu toplantısında masaya getirdi. Gündemdeki diğer teknik adamlar ise Konyaspor'dan İlhan Palut ve Başakşehir'den Nuri Şahin... Yabancı adaylar arasında ise Razvan Lucescu ön plana çıkmış durumda....