İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0035
  • EURO
    51,1531
  • ALTIN
    7251.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın için karar zamanı! Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
Spor

Sergen Yalçın için karar zamanı! Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı sahasında konuk edecek Beşiktaş maç için hazırlıklara başladı. Siyah beyazlıların deneyimli teknik direktörü derbinin ilk 11'ini netleştirmeye çalışıyor. İşte detaylar...

TRT Spor5 Mart 2026 Perşembe 16:16 - Güncelleme:
Sergen Yalçın için karar zamanı! Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
ABONE OL

Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam ediyor. Ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılan siyah beyazlılar, kazanarak zirveye biraz daha yaklaşmak istiyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, lig ve kupada oynadığı son 17 maçta mağlup olmadı.

Deneyimli teknik adam, dev derbide sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz görev yapacak. Stoper ikilisinin Emmanuel Agbadou ile Felix Uduokhai'den oluşması bekleniyor.

Orta sahada Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani ve Orkun Kökçü forma giyecek. Hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda da Junior Olaitan görev alacak.

Siyah beyazlıların derbideki en büyük gol umudu ise Hyeon-Gyu Oh olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.