Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam ediyor. Ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılan siyah beyazlılar, kazanarak zirveye biraz daha yaklaşmak istiyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, lig ve kupada oynadığı son 17 maçta mağlup olmadı.

Deneyimli teknik adam, dev derbide sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz görev yapacak. Stoper ikilisinin Emmanuel Agbadou ile Felix Uduokhai'den oluşması bekleniyor.

Orta sahada Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani ve Orkun Kökçü forma giyecek. Hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda da Junior Olaitan görev alacak.

Siyah beyazlıların derbideki en büyük gol umudu ise Hyeon-Gyu Oh olacak.