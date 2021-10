19 Ekim 2021 Salı 22:57 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 22:57

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting'e 4-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Hataları rakibin değerlendirdiğini söyleyen teknik adam, "Üzgünüz. 4-1'lik bir skor. Başlamadan önce beklediğimiz bir skor değildi. Bu kulvar, zor bir kulvar. Hataları affetmiyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Oynadığımız takımlar, ters takımlar. Sporting çabuk kontraya çıkan, 5'li oynayan ve geçiş oynayan bir takım." dedi.

Maçın sonucunun oyunu yansıtmadığını kaydeden deneyimli hoca, "Maçtan sonra düşünüyorum. Çok da 4-1'lik bir maç değil. Böyle maçlar her zaman olmuyor, her zaman oynanmaz. Skoru artıracak, çevirecek birçok pozisyon yakaladık. İyi oynadık. Biraz da şans golleri. Söylenecek bir şey bulamıyorum bu maça. 4-1'lik oyun değil. Böyle skor olmaması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Duran toplara çalıştıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "İki tane aynı gol yedik. Bence şans. Ön direkte adamın aşırması, arka direkten vurması. Dışarıda çalışılmış gibi görünebilir ama biz rakibi çalıştık, böyle bir golleri yok. Kaleye gelmeden 3 gol attılar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Son 10 dakikayı saymıyorum. Oyuncularımın psikolojisi bozuldu. Oyun kopmuştu bence. Yorum yapılacak maç değil." diye konuştu.

Şanssızlık yaşadıklarını kaydeden antrenör, "Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor. Şanssızlık da var. Bu maç 4-1'lik maç değil. Bu rakibin bizi 4-1 yenmesi olağanüstü bir durum. Şans çok yanlarındaydı. Atamadık. Çok basit goller yedik. Bu seviyede böyle goller yemek doğru değil. Canlı oyun, futbol bu. Hatalar oyunu, her zaman olabiliyor. Bu maçtan ne ders çıkarabiliriz, onu düşünüyoruz. Çok da çıkarılacak bir ders yok bence." mesajını verdi.

Galatasaray ile oynayacakları derbi için görüşleri sorulan tecrübeli hoca, "Derbi maçları her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız. Yeterli dinlenme süremiz var. Zor müsabaka. Pazartesi günü kazanıp tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz. Çok sorunlar yaşadık. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşadık. İşler iyi değil. Kaybediyoruz maçları. Gerçek bu değil. Bu görüntü fake (sahte). Gerçek görüntü, takımın normal dönmesiyle inşallah ortaya çıkar." diyerek sözlerini noktaladı.

BASIN TOPLANTISI

"Skordan dolayı üzüntülüyüm. Oyundan ötürü bir üzüntüm yok. 4-1'lik oyun olmadı. Takım iyi mücadele etti. Oyuncular çok gayretliydi. Pozisyonlar yakaladık. Böyle bir kulvarda özellikle ilk yarıda kornerden 3 gol yedik. Gecenin en üzüntülü tarafı buydu. Şanssızlık olarak yorumluyorum. Beklediğimiz bir durum değildi bu. Ancak, yaptığımız işte her türlü durum karşımıza çıkabiliyor. Bunlar futbolda doğal. Kazanmak, kaybetmek. İyi oynamak, kötü oynamak. Burası kolay değil. Yapılacak hataların cezası hemen kesiliyor. Bunun zorluğunu bundan önce de yaşadık. Takımın oyunundan memnunum. Mücadeleden memnunum. Arzulu, iştahlı oynadılar."

"Biraz yorumlamakta zorlanıyorum. 4-1 çok adil değil. Yapacak bir şey yok. Futbolda bu tip skorlar var. Çok çabuk önümüzdeki maça hazırlanmalıyız. Bu maça takılıp kalamayız."

"Kolay gol demeyelim basit goller yedik. Bu seviyede bu kadar basit goller yemek takımı demoralize ediyor, psikoloji bozuyor ve takımı oyundan düşürüyor. 3-1'den sonra kurtarmak için çaba sarf ettik. Son 10 dakikayı kaale almamak lazım. Oyunun o bölümü kopmuştu. Çok kabul etmiyorum aslında."

"Biraz o topun oradan sekmesini şans olarak görüyorum. Orada uzun adamlarımız var. Biz oraya uzun adamlar koyuyoruz. Batshuayi ve Larin gibi iki uzun adam koyuyoruz. O topun oraya sekmemesi gerekiyor. Maalesef o topu oradan geriye sektirirseniz şanslar 50/50 oluyor. Orada birisi vurabilir. Bu bir hata mı? Hata olarak görmüyorum. Futbolda herkes her şeye önlem alırsa maçlar 0-0 biter. O yüzden bu tür hatalar olacak ki biri gol atsın, maçlar kazanılsın."

"Daha önce böyle goller yemedik biz. Bu goller tamamen şanssızlık. Bu kadar iyi oynarken, arzulu, istekli oynarken, pozisyonlara girmişken, rakibi yarı alanına hapsetmişken sonuçlandırmada problem yaşadık. Bir kornerde adam kendi kalesine atıyordu. Kalecinin kafasına çarpıp çıkan bir top var. O top futbolda 100 yılda falan 1 kere çıkar. Çıkmaz o top."

"Bahane olarak söylemiyorum. Herhangi bir bahaneye ihtiyacım yok. Bu tür skorlar oluyor. 4-1 gerçek bir skor değil oyuna baktığımız zaman."

"Kadroda değişiklik her zaman olabilir. Yediğimiz gollerde savunma hatası yok. Korner golü yedik. Korner golünde belli eşleşmeler var. Takımımızın aldığı bir pozisyon var. Şu ana kadar gollerden gol yememiştik. Yemedik herhalde. Hatalar olabilir. Bireysel de olabilir. O yüzden takılıp kalmamamız lazım. Analiz ettikten sonra bakarız."

"Skora çok aldanmayın. Skor oyunun karşılığı değil. Her maçta böyle goller olursa her maçta 5-6 gol olur zaten. Noramlde böyle goller olmaz. Bugün şanssızlık oldu. Olabilir. Futbol bu. Oyunun her haline alışık olmamız lazım. Çok çabuk toparlanıp lige bakmamız lazım."

"Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 3 mağlubiyet aldık. Bundan sonra şansımız var mı? Zannetmiyorum. İlk 2 şansımız olmaz. Belki UEFA şansımız olabilir. Onu kovalayacağız artık. Rakiple deplasmanda da bir maçımız var. Sonucu bekleyip görürüz."

"Taraftarımız çok değerli. Onların desteğini hissetmek istiyoruz, hepimiz. Skora göre böyle protestolar olabiliyor. Bunlar futbolun doğasında var. Garip şeyler değil. Takım olarak bundan sonraki maçlarda daha iyisini oynar, kazanır, taraftarımızı mutlu etmeye çalışırız."