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  • Sergen Yalçın ile Gökhan Töre arasındaki sözler TV'den duyuldu! Maça damga vuran diyalog
Spor

Sergen Yalçın ile Gökhan Töre arasındaki sözler TV'den duyuldu! Maça damga vuran diyalog

Son haftalarda forvet oynayan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Töre, Çaykur Rizespor maçında da yükselen form grafiğini sürdürdü. Töre, Rizespor ağlarını sarstıktan sonra teknik patron Sergen Yalçın'dan da övgüyü kaptı. Yalçın, Töre'ye 'Atacaksın, sana demiştim!' dediği duyuldu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 22:17 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:17
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Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in yokluğunda formayı kapan Gökhan Töre, etkili futbolunu Çaykur Rizespor maçında da sürdürdü. Bu sezon 3. kez ilk 11'de sahaya çıkan Töre, 57'de sahneye çıktı ve takımını 2 farklı öne geçiren golü attı. Golün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın tecrübeli futbolcuya "Atacaksın, sana demiştim!" dediği duyuldu.

Kulüple opsiyonlu olmak üzere 1 yıl daha kontratı bulunan Töre, sezon sonuna kadar gollerine devam edip yeni dönemde de takımda kalmak istiyor. Sakatlıktan dönen ve sergilediği görüntüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 29 yaşındaki futbolu, sezon başı bedelsiz olarak transfer edilmişti.

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