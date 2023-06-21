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Spor

Sergen Yalçın ile görüşen Neftçi Bakü için sürpriz gelişme

Geçtiğimiz günlerde Segen Yalçın ile görüşen Neftçi Bakü, Romanyalı teknik direktörü Laurentiu Reghecampf ile yolların ayrıldığını açıkladı.

21 Haziran 2023 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
Sergen Yalçın ile görüşen Neftçi Bakü için sürpriz gelişme
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Sergen Yalçın ile görüşen Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sergen Yalçın ise salı günü Bakü'ye giderek Neftçi takımı idarecileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Sergen Yalçın, Neftçili yetkililerden düşünmek için süre istedi ve çarşamba günü İstanbul'a tekrar döndü.

Sergen Yalçın'ın kısa süre içerisinde Neftçi'ye cevabını iletmesi bekleniyor.

9 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Azerbaycan'ın en başarılı ekiplerinden biri olan Neftçi Bakü, 9 kez zirvenin sahibi oldu. Son 2 yıl şampiyonluğu Karabağ'a kaptıran Neftçi, en çok şampiyon olan takım ünvanını da böylece yitirmiş oldu.

Son olarak 2020/21'de şampiyon olan Neftçi, Sergen Yalçın ile birlikte bu hasreti bitirmeye ve şampiyonluk sayısında yeniden öne geçmeye çalışacak.

SERGEN YALÇIN'IN KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Sergen Yalçın, 2008'de başladığı yolculuğuna 2013'te Gaziantepspor Teknik Direktörü olarak devam etti. Ardından Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da devam eden Sergen Yalçın, 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki tek tam sezonu olan 2020/21'de Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası başarıları yaşadı.

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