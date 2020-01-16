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Spor

Yeni Malatyaspor'un Sergen Yalçın ile yolları ayırmasının perde arkası ortaya çıktı

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılırken bu gelişmenin perde arkası da ortaya çıktı.

Fanatik16.01.2020  09:20 - Güncelleme: 16.01.2020  09:20

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Malatya ekibinden yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz” denildi.

Sergen Yalçın, Malatyaspor’un başında 21 resmi maça çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Ayrılığın perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı. Buna göre Sergen Yalçın, devreyi 24 puanda bitiren takıma takviye istedi. Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özyakup’un alınmasını talep etti. Ancak yönetim, “Ligde kalma sorunumuz yok, şampiyon da olamayız” diyerek oyuncuları veto etti. Bu anlaşmazlıkla başlayan süreç Sivas karşısında ağır yenilgiyle son buldu.  

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