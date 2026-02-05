İSTANBUL 14°C / 10°C
Sergen Yalçın ilk 11'de 8 farklı isimle sahaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynanan maça göre 8 farklı isimle sahaya çıktı.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 8 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim Şahin, El Bilal Toure 11'i ile çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Emre Bilgin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Olaitan, Cerny, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında 2-1 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'inde 8 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, savunmada Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz orta saha da Orkun Kökçü, Salih Uçan ileri hatta Cerny, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nu yedeğe çekti.

Yalçın, bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin ve Jota'yı sahaya sürdü.

