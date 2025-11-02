Sergen Yalçın: İlk defa bu hafta tam kadro çalıştık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Hikmet hocayı kaybettik. Rahmetli kardeşimin takım arkadaşıydı. Camiamızın başı sağ olsun. Önemli bir değeri kaybettik." dedi.

Fenerbahçe derbisi için konuşan deneyimli teknik adam, "Maça gelince, ilk defa bu hafta tam kadro çalıştık Rafa'nın da katılmasıyla. 3-4 gün tam kadro çalıştık. Oyun planı üzerine çalıştık. İki farklı planımız var. Birisi çıkan kadro, diğeri de diğer plan. Böyle başlamayı uygun gördüm. Arkada Paulista ile başlıyoruz. Bu tür maçları çok oynamış bir oyuncu. Sakatlıktan sonra toparlandı. İyi hazırlandık. İyi antrenmanlar yaptık. İnşallah oyunun sonucuna yansır." dedi.

Sergen Yalçın, en uçta El Bilal Toure tercihi için, "Bilal zaten santrfor. Biz santrfor diye aldık. Bazı oyunlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında takıma, bireysel performanslara bakacağız. Oyunun devamında başka planlara da dönebiliriz." sözlerini sarf etti.