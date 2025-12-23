İSTANBUL 12°C / 7°C
  Sergen Yalçın: İlk maçın derbi olması enteresan geldi
Spor

Sergen Yalçın: İlk maçın derbi olması enteresan geldi

Fenerbahçe derbisi öncesi konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupaya derbiyle başlamanın ilginç olduğunu belirtti.

23 Aralık 2025 Salı 20:16
Sergen Yalçın: İlk maçın derbi olması enteresan geldi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"KUPANIN İLK MAÇINDA DERBİ OLMASI ENTERASAN GELDİ"

Kupada derbiyle başlamanın ilginç olduğunu vurgulayan Yalçın, karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, "Yılın son maçı, kupanın ilk maçında derbi olması enteresan geldi. İki takım için de kolay bir oyun olmayacak. İki takımda da önemli eksikler var. 4-5 dinlenmiş oyuncuyla başlayacağız. İyi hazırlandık, umarım güzel bir maç olur" ifadelerini kullandı.

"UFAK TEFEK PROBLEMLERİ VAR"

Kadro tercihleriyle ilgili de bilgi veren Sergen Yalçın, kısa süreli maç takviminin etkili olduğunu belirterek, "Üç gün önce oynayan oyuncuların ufak tefek problemleri var, o yüzden kadroda değişiklikler yaptık. Maçlar arasında üç günlük yakınlık var. O oyuncuları da oyunun gidişatına göre kullanabiliriz" şeklinde konuştu.

