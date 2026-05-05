Sergen Yalçın: İnşallah bugün kazanıp finale gideriz

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor'la karşılaşacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Yalçın, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Final oynamak istiyoruz. İyi hazırlandık, kazanıp final tarafına geçmek istiyoruz. Temennim 500 maç olsun Beşiktaş'ta. Plaket aldığım için mutlu oldum. Kendimi değerli hissettim. Camiamıza, başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. İnşallah bugün kazanıp finale gideriz ve daha da mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.