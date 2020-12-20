Sergen Yalçın: İşler kötü gidince sosyal medyada hissediyoruz

20 Aralık 2020 Pazar 18:58 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 18:58

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, B.B Erzurumspor maçı öncesinde konuştu. Ofansif bir oyunla kazanmak istediklerini belirten Yalçın, "Özellikle ligdeki maçlar zor. Maç kazanmak kolay değil. Herkes çok mücadele ediyor. Kendi sahamızda maç oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Tek oyunumuz ofansif oyun. Ofansif oynayıp skor alıp fire vermek istemiyoruz. Taraftar burada değil ama her zaman gönlümüzde. Beşiktaş taraftarıyla bütün olan bir camiadır. İşler kötü gidince de sosyal medyada hissediyoruz." dedi.