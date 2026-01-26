İSTANBUL 18°C / 11°C
Spor

Sergen Yalçın: İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ikas Eyüpspor maçı öncesi kolay maç olmadığını vurgulayarak kazanmak için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

26 Ocak 2026 Pazartesi 19:29
Sergen Yalçın: İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Maçtan hemen önce Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:

"Kolay maç diye bir şey futbolda olamaz. Oynanmayan bir maç, kazanılmış sayılmaz. O yüzden koşmak, mücadele etmek lazım. Son haftalarda iyi performans gösteriyoruz. Oyuncular iyi durumda. İyi bir oyunla kazanmak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz.

İyiyiz. Oyuncularımız da iyi durumda. Gayet pozitif bir hava var takımda. Umarım iyi bir oyunla kazanıp yola devam ederiz. Ama maçlar zor. Rakibimize saygı duyuyoruz. Umarım iyi bir oyun ve mücadeleyle kazanırız."

