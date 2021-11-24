Sergen Yalçın: İyi bir sonuç almak istiyoruz

24 Kasım 2021 Çarşamba 20:23 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 20:23

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesinde açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"İYİ SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

"Son 2 maçı iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz. Bugün Ajax karşısında iyi bir oyun oynamak, iyi bir sonuç almak istiyoruz. Tabii ki pozisyona girmek istiyoruz, gol atmak istiyoruz ama bazen istediğiniz olmuyor. İçerideki maçlara çok iyi başlamıştık ama golü bulamayınca takım düşebiliyor."

"DÜŞÜŞTE OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ"

"Bu sene çok istediğimiz performansları sergileyemedik. Futbolda bu tarz inişler çıkışlar var. Her sene şampiyonluk olunacak diye bir şey yok futbolda. Düşüşteyiz bunun farkındayız."

"CAMİAMIZ MERAK ETMESİN"

"Oyuncularla konuşuyoruz, gruplar halinde toplantılar da yapıyoruz. Camiamız merak etmesin bundan sonra futbolcularımız yukarıya doğru çıkacak. Kazanıp, camianın da ayağa kalkması adına biraz moral olmasını istiyoruz."