31 Ocak 2026 Cumartesi
Spor

Sergen Yalçın: Kendi oyun mantığımızı sahaya yansıtmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçı öncesinde kendi oyun anlayışlarını sahaya yansıtmak istediklerini belirterek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: Kendi oyun mantığımızı sahaya yansıtmak istiyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçı öncesi konuştu.

Yalçın, "Kendi oyun mantığımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. İç saha oyunlarımız, pozisyonlarımız belli. Herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İkinci yarı maçlar herkes için zor olacak. Zemin de ağır. Geçen hafta bir sekteye uğradık. Oyunsal anlamda güçlendik. Takımda bazen düşüşler oluyor, oyunun doğasında bu var. Umarım kazanırız." dedi.

Sözlerine devam eden siyah-beyazlı teknik adam, "Mustafa forvet oynayacak. 1 aydır antrenman performansı iyi. Bugün onla başlamayı tercih ettim. Bilal kendi yerinde. Cengiz sakatlıktan döndü, normale dönüyor. Ndidi'nin başından ciddi bir olay geçti, babasını kaybetti. Başsağlığı dileyelim. Herkes kendi pozisyonunda oynuyor. Tamamen performansa bağlı 1-2 değişiklik olabilir." sözlerini sarf etti.

