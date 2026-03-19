Sergen Yalçın: Kendi sıralamamızı korumak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, 27. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

Sergen Yalçın, "Klasik iç saha oyunu oynamayı planlıyoruz, ona göre hazırlandık. Pozisyon olarak... Ne olur ne biter cinsinden plan yapmıyoruz ligle ilgili ama maçları kazanmak istiyoruz. Kendi sıralamamızı korumak istiyoruz. Zor bir oyun olacak ama takım moral ve fiziksel olarak iyi durumda. İnşallah iyi bir oyunla kazanan oluruz" ifadelerini kullandı.