İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6597
  • EURO
    52,3759
  • ALTIN
    6827.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın: Kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadelenin öncesinde siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Rumen teknik adam Mircea Lucescu'ya başsağlığı dileyen tecrübeli teknik adam, kendi taraftarlarının önünde kazanmak istediklerini belirtti.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 19:35
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Mücadele öncesinde Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

LUCESCU İÇİN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mircea Lucescu için konuşan Sergen Yalçın, "Hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta şampiyon olduk. Çok değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz, çok iyi bir insandı. Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Futbol dünyası çok önemli bir insanı kaybetti. Çok iyi bir insandı. Bana çok sahip çıktı, baba gibi davrandı. Önemli bir değeri kaybettik. Hayat bir yerde bitiyor, herkes için bitecek." dedi.

"SORUNLARI VAR, RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

Kadrodaki rotasyon ile ilgili de açıklamalar yapan deneyimli hoca, "İç sahada oynayacağız. Kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bazı oyuncularımızın ufak tefek sorunları var, çok riske etmek istemedik ama oyunun devamında kullanabiliriz. Önümüzdeki sezonun planlamasına başlayacağız yavaş yavaş. Bunun için bazı oyuncuları görmemiz gerekiyor. Bazen farklı oyuncuları görebiliriz. 2-3 oyuncunun ufak tefek sorunları vardı bu maçta dediğim gibi o yüzden riske etmek istemedik." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.