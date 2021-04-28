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Spor

Sergen Yalçın: Kredimizi burada kullanmak istemiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:18 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:19
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Sergen Yalçın'ın maç öncesi sözleri:

Finale 5 maçlık bir periyot kaldı. Rizespor Bülent hoca ile iyi bir konuma geldi. İç sahada da iyi performans sergiliyor. Sadece bizim maçımız zor değil. Sadece bizim üzerimizden dönüyor senaryo ama rakiplerimizin de zor maçları var. Kazanırsak bizim için çok iyi olur. Elimizde küçük de olsa bir kredimiz de var. Onu da burada kullanmak istemiyoruz.

Başka oyuncumuz yok. Zaten 11 oyuncumuz var, kenarda da 2-3 oyuncumuz var. Gökhan da sağ olsun bölgesi olmamasına rağmen iyi mücadele ediyor. Gol atmasa da orada mücadele ediyor. Faydalı olmak için elinden geleni yapıyor. Bugün için de inşallah bizim için iyi olur.

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