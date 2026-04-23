Spor

Sergen Yalçın: Kupayı kazanmak istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nı sezonun en önemli hedefi olarak gördüklerini ve yarı finale yükselmek istediklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, tam kadro olduklarını vurgulayarak kupayı kazanmak için sahada en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını ifade etti.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2026 Perşembe 20:21 - Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Ligdeki pozisyonumuz kupayı ön plana çıkarıyor. Kupa bizim için çok değerli, Avrupa'ya çıkış yolumuz. O yüzden iyi hazırlandık. Kazanıp yarı finale geçmek, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi bir oyunla, ciddi bir taraftar kitlesi de var bugün, güzel bir gece geçirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım kupayı kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Ndidi ve Emirhan da döndü ve eksiğimiz yok şu anda. Tamamen kupa üzerine planlarımızı yaptık. Sezonu kupa finali ile bitirmek istiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki sezona bakacağız. Şu anda önceliğimiz Türkiye Kupası. Beşiktaş camiası olarak hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak" dedi.

Yalçın, "İki büyük camia elendi, sürprizler oldu. Bu şunu gösteriyor; maçlar sahada oynanıyor, mücadeleyi sahada vermek lazım, savaşmak lazım, doğru oyunu oynamak lazım yoksa hüsran olabiliyor. Biz bunu yaşamamak için çok konsantreyiz. Umarım devam eden taraf biz oluruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Berlin'de Pehlevi'ye soğuk duş! Başından aşağı kırmızı boya döküldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
