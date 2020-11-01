İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Kasım 2020 Pazar / 15 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın: Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor
Spor

Sergen Yalçın: Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Ljajic konusuna açıklık getiren Yalçın, 'Şu anda maç oynayabilecek seviyede değil.' dedi.

01 Kasım 2020 Pazar 18:26 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 18:29
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i neden oynatmadığı konusunda açıklamalarda bulundu.

Ljajic'in henüz ilk 11'de oynayabilecek durumda olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "Adem Ljajic sezon başından bu yana antrenman temposunun çok gerisinde ve şu anda maç oynayabilecek seviyede değil. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor. Ljajic'in yerine daha hazır durumda oyuncuları tercih ediyoruz ama Ljajic'in de kısa bir süre içerisinde hazır duruma geleceğine ve kendisinden faydalanabileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.