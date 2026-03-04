Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupadaki Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu.

Sergen Yalçın, "Karma bir takım vardı, iyi oynadık. Taraftar desteği vardı, onların hep yanımızda olmasını istiyoruz. Türkiye Kupası öncelikli hedef. Lider çıkmak önemli, ilk maçı iç sahada oynayacağız. Grup bölümü başarılı geçti. Rakiplere ve devamına bakacağız." dedi.

Siyah-beyazlı teknik direktör, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisi için, "Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. Güçlü ve iddialı bir takım. Taraftarımız merak etmesin, Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız." diye konuştu.

ALTAY BAYINDIR CEVABI

Yalçın, Manchester United forması giyen ve transfer gündeminde yer alan milli file bekçisi Altay Bayındır için gelen soruya cevap verdi.

Sergen Yalçın, "Yönetimden Altay Bayındır'ın transferini istediniz mi?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:

"Bu sorulara cevap vermenin zamanı değil. Kupa, lig oynuyoruz. Transfer dönemi gelince konuşuruz bu konuları."