24 Nisan 2021 Cumartesi 23:13 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 23:14

Galibiyetten ötürü mutlu olduğunu belirten Sergen Yalçın, "İyi bir oyun oldu. Oynayanlar, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İyi mücadele ettiler. Kazanmak, motivasyon yakalamak değerliydi. Bugün itibarıyla kazandık. Oyuncularıma konsantrasyonlarından ve mücadele güçlerinden ötürü mutluyum." dedi.

Dinlenmiş isimlerin oynamasına dikkat çeken Sergen Yalçın, "Gökhan, Necip, Adem oynadı. Dinlenmişler oynadı. İyi bir galibiyet oldu. Kalan 5 haftaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Kalan 5 hafta ve eksikler için konuşan siyah - beyazlı teknik adam, "Eksikler var. Canımızı sıkıyorlar. Atiba ve Welinton dönecek, Larin'in dönme ihtimali var. Sezonu kapatan 3 oyuncu var. Aboubakar olmayacak. Sıkıntı yaşayacağız. Kalan 5 haftayı en iyi şekilde mücadele ederek en iyi yerde kapatacağız. İnşallah becerebiliriz." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERİN KIRMIZI KARTI YOK MU CEPLERİNDE"

