06 Mart 2021 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:58

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı Aboubakar'ın attığı 2 golle mağlup etti. Siyah beyazlılarda maç sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Oyuncularından memnun olduğunu belirten ve takımının müthiş bir oyun çıkardığını söyleyen Sergen hoca, gördüğü sarı kart ile ilgili Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Bana göre müthiş oynadık, özellikle ikinci yarıda. İlk yarıda rakip savunma yaptı. Oyunun ikinci yarısında 4-5 kişilik pozisyon yakaladık ama sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Maçta 1 tane pozisyon veriliyor, sanırsınız 20 tane pozisyon verdik. Son zamanlardaki en rahat oyunumuzu oynadık. Takım savunmasını çok iyi yaptık.

Sonlara doğru çok rahat davrandık yüzde 100'lük golleri atamadık. Ben oyuncularımın performansından mücadelesinden memnunum. Onlara teşekkür ediyorum.

Maçlar zor. Kolay diye bir maç yok. Kağıt üzerinden kazanırım dediğin maçlar mücadele anlamında öyle olmuyor. Herkes büyük takımları yenmek istiyor. Gaziantep de çok iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Ama bizim için rahat bir maçtı.

Çok hakem konuşmak istemiyorum. Geçen haftaki maçta hakem kötüydü. Çok sarı kart gösterilmesi gerekiyordu. Rakiplerimiz de yapıyor bunları, sürekli itiraz ediyorlar. Bugünkü hakem iyi maç yönetti. Bir gol pozisyonu sonrasında sesimiz çok çıktı, Mete hoca geldi sarı kart gösterdi sağ olsun cezalı yaptı bizi.

BÜYÜKLÜĞÜMÜZ ÇOK BELLİ OLUYOR



Sergen Yalçın'ın basın toplantısı açıklamaları şu şekilde:

"İyi bir birliktelik yakaladığımızı düşünüyorum. Oyuncularımız çok mücadele ediyorlar. Son 5 maç, 15 puan, 1 gol yedik. Bunlar önemli değerler. Gol yememek, rakibe pozisyon vermemek, bunlar çok değerli şeyler."

"Bazı maçlarda 1 pozisyon veriyoruz, 15 pozisyon vermişiz gibi anlatıyorlar. Bizim takımın büyüklüğü maalesef buralarda çok net belli oluyor. En az 7-8 tane %100'lük golü atamadık."