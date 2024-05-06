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Spor

Sergen Yalçın: Maçtan sonra açıklayacağım

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili açıklama yapacağını söyledi.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
Sergen Yalçın: Maçtan sonra açıklayacağım
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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor maçı öncesi açıklamada bulundu.

Beşiktaş ile adı geçen Sergen Yalçın, Pendikspor maçının ardından geleceğiyle ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Sergen Yalçın, şu sözleri kullandı;

"Hafta içi başkan ve yönetim ile gelecek sezon planlamasına dair ciddi bir toplantı yaptık. Maçtan sonra onlarla ilgili konuşacağım. Bizimle ilgili de çok spekülasyonlar yapılıyor. Hakkımda asparagas haberler yapılıyor, hiç sevmediğim bir durum. Bizde gizli saklı yok."

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